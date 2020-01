I cedimenti nel tunnel della via Mala nella val di Scalve

Dopo il cedimento a dicembre di due tonnellate dalla volta di una galleria sull’A26 (Aspi), due giorni fa il distacco di intonaco sulla A6 (Gavio). E ieri altri cedimenti nel primo tunnel della via Mala, nel territorio di Dezzo, che collega la Valle di Scalve alla Valle Camonica, in direzione del comune di Darfo, a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia.

Tra le otto e le nove di ieri mattina, il traffico era già sostenuto e al momento in cui il calcestruzzo è caduto sulla sede stradale, in galleria transitavano cinque auto. Due sono riuscite a schivare l’impatto, una terza è stata colpita, altre due sono rimaste coinvolte in un incidente che solo per caso non ha provocato vittime. Nella prima auto l’autista viaggiava da solo ed è stato salvato dall’airbag, azionatosi quando la vettura ha impattato contro le pietre e ci è finita sopra danneggiando l’asse e la carrozzeria. Una secondo autovettura, con a bordo marito e moglie, è stata colpita dai sassi solo di striscio.