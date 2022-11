I cappellini arcobaleno confiscati ai tifosi del Galles in Qatar | VIDEO

Il video che immortala l’ingresso dell’ex calciatrice gallese Laura McAllister all’interno della stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan è solo la cartina di tornasole di quelle promesse fatte dalla FIFA che si stanno sciogliendo solo il sole cocente del Mondiale di Qatar 2022. Gesti simbolici per richiamare l’attenzione nei confronti dei diritti civili e umani assenti nel Paese scelto nel 2010 per ospitare l’evento che vengono soppressi nel tentativo di cancellarli dalle cronache e dalle memorie. E così, dopo il caos sulle fasce arcobaleno che avrebbero dovuto indossare i capitani di 7 Nazionali, ecco il nuovo caso: ai tifosi del Galles sono stati sottratti di cappellini arcobaleno.

Il video, dunque, immortala il tentativo di ingresso nello stadio dell’ex calciatrice Laura McAllister. Dopo aver mostrato il biglietto per il match tra Stati Uniti e Galles e il passaggio al primo tornello, una delle addette alla sicurezza ha fermato la donna intimandole di togliersi quel cappellino arcobaleno. E, alla fine, quel cappellino è stato confiscato.

We have an update that in the end the Rainbow Hats had been taken from the men also but it didn’t start out that way.

A reminder to our Red Wall out in Qatar please stay safe. We can not trust @FIFAcom at all and nothing they have said has been true.

