Il ministero della Difesa mette a disposizione 5700 posti letto per l’emergenza Coronavirus. La quarantena dei primi sette civili in una struttura militare è cominciata da qualche giorno a palazzo Riberi a Torino, storica costruzione di inizio ’900 dell’Esercito. Un’altra decina di cittadini sarà ricoverata già da martedì presso i locali sanitari del Comando Esercito di Milano. E altre richieste per i militari cominciano a fioccare: da Sanremo, Colle Isarco, in Campania.

I 5700 posti letto dell’esercito sul Coronavirus

Spiega oggi Il Sole 24 Ore che il ministro Guerini, d’intesa con i colleghi del governo presieduto da Giuseppe Conte, ha chiesto al capo di Stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, di trovare subito posti letto in tutte le basi militari. Pronti alla consegna per l’emergenza in atto: i numeri in crescendo vorticoso dei contagiati, siamo già oltre i mille in tutta Italia, hanno messo in fibrillazione, se non quasi alle corde, diverse unità del servizio sanitario nazionale.

Il piano della Difesa al momento prevede 5.723 posti letto disponibili in tutta Italia. Al Nord – copertura per tutte le regioni, Val d’Aosta compresa – siamo a quota 2.585. Se aggiungiamo la Toscana si arriva a 3mila posti letto, ben oltre la metà del totale. Ai primi segnali dell’epidemia in atto, la ricognizione dei posti letto militari è scattata con priorità assoluta. Vecciarelli l’ha affidata al vertice militare di massima operatività: il Coi (comando operativo di vertice interforze) guidato dal generale Luciano Portolano.