I 100 fascicoli sugli aﬃdamenti dei bambini a Bibbiano

Nei giorni scorsi abbiamo spiegato che i veri numeri del sistema Bibbiano sono molto diversi da quelli che cerca di raccontarvi la propaganda sovranista. Oggi, fa sapere Repubblica Bologna, i giudici del Tribunale dei minori di Bologna sul cosiddetto “Caso Bibbiano” fanno sapere che su cento fascicoli esaminati non è stata riscontrata nessuna anomalia.

I numeri dicono che su un centinaio di segnalazioni dei servizi di Bibbiano, con i quali si prospettava l’allontanamento dei bambini dalle famiglie, in 85 casi il Tribunale ha deciso diversamente. Ossia di lasciare i ragazzini tra le mura domestiche.

Solo nei casi più controversi, una trentina, i giudici hanno deciso per «l’affido esplorativo». Una misura che non prevede l’allontanamento dalla famiglia e chiede ai servizi sociali di “sostenere” genitori e figli per superare eventuali momenti difficili. Su 100, solo in 15 casi i giudici hanno accolto la richiesta di allontanamento, non prima tuttavia di aver incaricato propri consulenti con il compito fare verifiche. La bontà delle decisioni assunte da Tribunale dei Minori è dimostrata dal fatto che in 8 casi i genitori non hanno fatto ricorso in appello, accettando la decisione. Mentre i ricorsi contro le sentenze (che sono stati 7) sono stati tutti respinti dalla sezione minori della Corte d’Appello. In altri termini, per le decisioni contestate c’è stato un secondo tribunale che ha dato ragione a via del Pratello.