Lo striscione contro Hysaj: “Verme, la Lazio è fascista” e la reazione dei tifosi che non ci stanno

Non sono finiti gli incredibili attacchi contro Elseid Hysaj, il terzino albanese della Lazio che ha cantato ‘Bella Ciao’ nel ritiro di Auronzo di Cadore. Sul ponte di Corso Francia a Roma è comparso uno striscione contro di lui

Lo striscione contro Hysaj: “Verme, la Lazio è fascista”

“Hysaj verme, la Lazio è fascista”, recita lo striscione firmato “ultras Lazio”. E mentre la società dopo gli insulti ricevuti dal giocatore per aver cantato Bella Ciao ha diffuso una nota: “È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio”, spieganceh che “Il ritiro della squadra deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che si è respirato fino ad oggi” sono invece in tanti i tifosi che si sono ribellati alle parole vergognose di chi identifica la Lazio con il fascismo e che stanno facendo sentire la loro voce con l’hashtag #iostoconHysaj

#iostoconHysaj

Lascia un Like se questo striscione non ti rappresenta 🔥💙🤍🦅 pic.twitter.com/IMILSFL8BU — Insider Lazio🚬 (@InsiderLazio) July 19, 2021

I giornali però adesso parlassero pure dei tanti laziali che come me stanno difendendo Hysaj , troppo facile far vedere solo qualche imbecille per fare notizia. #iostoconHysaj — Michele La Forgia (@Mikelafo71) July 19, 2021

La Lazio non c’entra nulla con 4 coglioni fascisti. Ci dissociamo

#iostoconHysaj — Influenzer🚬 (@Antsydudeee) July 19, 2021

FATE ARTICOLI ANCHE SU QUANTO I TIFOSI LAZIALI SUI SOCIAL STIANO DIFENDENDO ELSED HYSAJ E LA LAZIO STESSA#iostoconHysaj — 𝑬𝒍 𝑫𝒊𝒆𝒛 🎩💫 Elsed Hysaj💙 (@sergeeej21) July 19, 2021

#iostoconHysaj 💙💙

LA LAZIO NON SI TOCCA

QUESTO RAGAZZO NON SI TOCCA

VOI NON CI RAPPRESENTATE

VOI FUORI DAGLI STADI FORZA LAZIO 💙

FORZA HYSAJ💙 pic.twitter.com/HuCbdEQI4f — Vincenzo Lucangeli98 (@Vincenzo_luc98) July 19, 2021

Da dove arriva l’attacco si può purtroppo capire: “Storicamente la nostra è una tifoseria di estrema destra, e questo lo dichiaro anche con orgoglio. Quel ‘Bella Ciao’ cantato con la maglia della Lazio è una cosa fuori dal mondo, Hysaj ha sbagliato, non ci sono scusanti” dice senza problemi all’Adnkronos Franco Costantino, il “Franchino” degli Ultras biancocelesti “Non credo alla favola che poteva non sapere il senso di quella canzone – aggiunge rispondendo all’ipotesi che il calciatore possa aver sentito quella canzone in una famosa serie tv – E’ straniero ma ci siamo informati, il padre era un operaio vissuto qui e lui qui è cresciuto. Chiunque viva in Italia non può ignorare il peso di una canzone politicizzata qual è Bella Ciao”. Per fortuna sono tanti i supporter della Lazio a non pensarla così.