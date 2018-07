Un tweet poi cancellato dell’Hotel Solemar Terme di Ischia prometteva sconti sotto l’hashtag #salvininonmollare su Twitter qualche giorno fa. «Per tutti gli amici sostenitori di #Salvini vi sarà applicato lo sconto #salvininonmollare all’Hotel Solemar Terme Beach & Beauty di Ischia. Basta scrivere amico twitter di Aldo Presutti titolare».

L’hotel di Ischia che ti fa lo sconto se stai con Salvini

Il tweet è stato cancellato ieri sera dopo che la notizia ha cominciato a circolare scatenando anche qualche reazione sul social network. Ma è soprattutto su Facebook che gli utenti si sono scatenati: “Lo evito: non sia mai che l’innominabile accetti l’invito che, sciaguratamente, gli è stato fatto, proprio nei giorni in cui stavo per prenotare…Meglio “altri porti ” più sicuri ed accogĺienti!”, scrive Rita; “Pensare che volevo prenotare 20 giorni in questo hotel x 5 persone peggio per voi … tenetevi salvini e . tutti razzisti come voi”, risponde Amalia.

Anche su Tripadvisor c’è chi si è arrabbiato un po’ per la vicenda di Salvini, ma lì il titolare ha ritenuto di dover rispondere, sostenendo di aver fatto l’offerta in risposta a quanto successo a Maiorca, dove su proposta di Podemos il ministro è stato definito persona non gradita.

E intanto nei commenti c’è chi avverte e ricorda: “Per Salvini sarete sempre dei terroni”.

