La teoria della “scienziata” Hoara Borselli sul surriscaldamento globale

In origine fu una modella. Una carriera che le aprì le porte dello show-biz, con ruoli in alcuni film, serie televisive, spettacoli teatrali e la conduzioni di sparute trasmissioni tv. Poi arrivò il tempo della scrittura su alcuni quotidiani e il posto fisso da opinionista in alcuni talk show. E, seguendo la moda del momento, ora Hoara Borselli è diventata anche una “scienziata”, una di quelle in grado di esorcizzare le responsabilità della mano umano sui cambiamenti climatici, il riscaldamento globale e tutti i loro devastanti effetti.

Hoara Borselli e la strampalata tesi sul surriscaldamento globale

A una settimana dalle polemiche per la sua idea (condita da un’esperienza personale) sulle pretese dei giovani che vogliono essere pagati per lavorare, Hoara Borselli torna a calcare temi di stretta attualità. Dalla siccità alla tragedia accaduta domenica pomeriggio sulla Marmolada, con le alte temperature in vetta che hanno provocato il distaccamento di un seracco dal ghiacciaio Punta Rocca.

“Se crolla il ghiacciaio sulla Marmolada è colpa dell’uomo. Se c’è la siccità è colpa dell’uomo. Ogni emergenza è colpa dell’uomo. No a lavarsi, no al gas, no alle trivelle, no all’aria condizionata. No a tutto. Torniamo ai tempi delle caverne e tornerà il fresco. Pura ideologia!”.

Insomma, l’opinionista sostiene che accusare l’uomo (inteso come essere umano) di tutto quel che avviene sul pianeta abitato dall’unico pianeta conosciuto abitato dall’uomo è pura ideologia. Per questo, secondo lei, gli esperti e l’opinione pubblica starebbero spingendo verso quello che sarebbe un ritorno alle condizioni neolitiche. Ovviamente, tutti gli allarmi che oggi – vista la situazione globale – si stanno riproponendo non condannano in toto l’essere umano. Ma ci si chiede fino a che punto ci si è spinti e come correggere quelle esasperazioni che, oltre ad aver depauperato il pianeta delle proprie risorse, hanno provocato gravi danni all’ambiente.