"Ho la coscienza a posto": parla il prof di Pontedera che ha dato un pugno a uno studente

Tra condanna e solidarietà, ha fatto molto discutere quanto accaduto in un istituto superiore di Pontedera, nel Pisano, dove un professore è stato immortalato in un video mentre sferra un pugno contro uno studente 14enne che lo sbeffeggiava di fronte alla classe. I genitori del ragazzo hanno denunciato il professore e la Polizia sta indagando sull’episodio e compiendo accertamenti, mentre la dirigenza scolastica ha subito deciso di sospendere il docente.

Oggi ad esprimersi su quanto accaduto è stato proprio l’insegnante protagonista della vicenda, supplente di materie scientifiche con un anno di incarico in una prima. L’uomo, che dallo scorso venerdì continua a ricevere le chiamate di solidarietà degli altri professori, avrebbe raccontato ai colleghi di non aver picchiato nessuno.

Nello specifico, l’insegnante ha dichiarato di “essere tranquillo” perché “non ha picchiato nessuno”. Ha pure aggiunto: “Nel video ci sono altre cose importanti da valutare. Io sono tranquillo, so di avere la coscienza a posto e tornerò presto dai miei studenti”. Poi, il docente ha fatto sapere che a breve rilascerà la sua versione dei fatti “perché tutti sappiano e tutti possano valutare da che parte sta il torto”.

Qualche giorno fa a dire la sua sull’episodio di Pontedera era stata anche la madre dell’alunno colpito dal docente che, intervistata da Il Tirreno, aveva ribadito la gravità del gesto dell’insegnante (tanto che lo ha denunciato), ma aveva pure ammesso:

Mio figlio non deve alzarsi durante la lezione e andare alla cattedra a fare lo scemo. E l’ho detto anche a lui. Non è una vittima, ha sbagliato esattamente come il suo insegnante. Gli ho detto chiaramente di non vantarsi per la popolarità che sta avendo quel video, perché se io fossi in lui mi nasconderei dalla vergogna. Mio figlio non è cattivo, ma è estremamente vivace. Non riesce a stare fermo, a volte è ancora infantile in quello che fa. Anche alle scuole medie ha avuto alcuni problemi per il comportamento esuberante ed è sempre stato punito da me. Così come questa volta. Sarebbe dovuto andare a fare un giro in moto, la sua grande passione, in un impianto di Montemurlo. Glielo avevo fatto come regalo di compleanno, ma dopo quello che è successo ho cancellato la prenotazione.