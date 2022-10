"Ha impegni all'estero": Matteo Renzi non parteciperà alle consultazioni al Quirinale

La data era scritta sul calendario da tempo: dopo la nomina dei capigruppo e la votazione dei vicepresidenti di Camera e Senato, le prossime tappe istituzionali per la formazione del nuovo esecutivo entreranno nel vivo nelle giornate di giovedì e venerdì. Quelli sono i due giorni indicati per le consultazioni al Colle da Sergio Mattarella. Quelli sono i due giorni (si parte con i senatori a vita e con i rappresentanti di Montecitorio e Palazzo Madama) che serviranno a trovare la quadra con le valutazioni dei vari partiti (di maggioranza e opposizione) riferite al Presidente della Repubblica. E oggi è stata annunciata la prima rumorosa defezione, quella di Matteo Renzi.

Matteo Renzi non andrà da Mattarella per le consultazioni

Il leader di Italia Viva, che alle ultime elezioni si è presentato in ticket con Azione sotto il nome di “Terzo Polo”, non salirà al Colle. Non parlerà e non si confronterà con il capo dello Stato nella giornata di venerdì (quella dedicata a tutti i partiti). Ad annunciare questa “decisione”, durante il suo intervento al Tg1 Mattina, è stato proprio Carlo Calenda.

“Renzi ha fatto un passo indietro, non verrà alle consultazioni, ha anche molti impegno all’estero. Alle consultazioni andrò con i capigruppo e con Teresa Bellanova, che è presidente di Italia Viva”.

L’ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, dunque, sarà il grande assente di queste consultazioni. Non salirà al Colle nella giornata di venerdì per via di alcuni impegni all’estero. Al suo posto, al fianco di Carlo Calenda e dei capigruppo che saranno definiti e nominati nella giornata di oggi, ci sarà l’ex Ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova che, lo scorso 25 settembre, non è stata premiata dalle urne – era stata candidata da Italia Viva, nel ticket con Azione, al collegio plurinominale in Puglia e a quello Sicilia 1 – ed era rimasta fuori dal Parlamento.

