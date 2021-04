Fredy Guarin, ex calciatore dell’Inter che ora gioca in Colombia con il Millonarios è stato arrestato dopo una furiosa rissa in famiglia. Il giocatore è stato ripreso in un filmato diventato virale. Guarin ha aggredito il padre e ferito un poliziotto

Guarin sporco di sangue: l’ex calciatore dell’Inter arrestato per una lite in famiglia | VIDEO

Guarin sembra in stato di alterazione nel filmato in cui si ribella alle forze dell’ordine:

Mais um vídeo da situação lamentável que Guarín, ex-jogador do Vasco, se encontra. O atleta foi retirado da casa dos pais com muito sangue na roupa, visivelmente alterado e com informações de que agressões aconteceram entre ele e os familiares. pic.twitter.com/5KJ3uvqfGo — Lucas Pedrosa (@pedrosa) April 1, 2021

La polizia ha poi spiegato: “Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica in cui era coinvolto Guarin. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha constatato la situazione all’interno della casa dove il ragazzo è stato protagonista di una lite con i suoi genitori che hanno chiesto assistenza in modo che fosse allontanato, come previsto dalla legge. Vogliamo invitare i colombiani al rispetto e all’uso moderato di sostanze che possono generare dipendenza. Siamo legalmente in attesa delle azioni che la famiglia può intraprendere e stiamo già agendo a norma del codice nazionale di sicurezza e convivenza in termini di misure plausibili, perché in ogni caso è necessaria una denuncia. Stiamo lavorando su questo, mettendoci in contatto con l’accusa e i medici per avere una diagnosi”.