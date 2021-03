Roberto Gualtieri: sarà l’ex ministro il candidato del Pd a sindaco di Roma

Inizia a prendere forma la sfida della Capitale: Virginia Raggi per il Movimento, Carlo Calenda per Azione, Roberto Gualtieri per il Pd. Ancora nulla dal centrodestra, che deciderà nei prossimi giorni.

Roberto Gualiteri, ex ministro dell’Economia, sarà il candidato sindaco di Roma del Partito democratico. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma è ormai certo. 54 anni e professore associato di Storia alla Sapienza di Roma, ora sembra essersi convinto. Zingaretti, a cui lo legano profonda stima e amicizia, ha detto di no, spiegando che non ha alcuna intenzione di correre per Roma. E quindi il posto (vacante) è libero. Perché, si sa, la Capitale è molto difficile da amministrare, e non è facile trovare qualcuno che sia disposto a rischiare e a mettere sul piatto il suo nome. Lo sa il Pd, che solo oggi ha trovato il suo candidato; lo sa benissimo il centrodestra, che invece ancora non ha granché idea sul chi sostenere. La coalizione Salvini-Meloni-Berlusconi l’aveva prima chiesto al giornalista Massimo Giletti: “No grazie”; poi, due volte, a Guido Bertolaso: “No grazie”. Gli altri due nomi certi sono quello della sindaca uscente Virginia Raggi per il Movimento 5 Stelle (già forte del sostegno di tutti i big del partito), e il romano “pariolino” Carlo Calenda di Azione, che da mesi ormai ha confermato di sentirsi pronto. Tramontano definitivamente quindi sia l’ipotesi di un candidato unico Pd-M5s, sia quella di un Pd che sostenga -per l’appunto- l'(ex) amico Carlo Calenda. Scrive Il Fatto quotidiano: