I gruppi renziani in arrivo (e LeU torna con il PD)

I gruppi di Renzi sono in arrivo. Il Messaggero racconta oggi che il senatore di Scandicci è pronto a lanciare l’operazione che darà il via alla nascita del suo partito, mentre il Partito Democratico è pronto a rimpolpare le sue fila prendendosi i senatori di LeU:

E dunque: una trentina saranno i renziani alla Camera, almeno per partire («ma poi vedrete – dice Matteo ai suoi che dovremo chiudere le iscrizioni per overbooking») mentre al Senato l’operazione è questa. Esce dal gruppo dem Renzi, per andare al Misto, e con lui cinque o sei senatori (si fanno i nomi di Faraone, Magorno, da Stefáno, la Malpezzi, la toscana Caterina Bini) mentre Marcucci resta dov’è: capogruppo Pd.

Perché serve più lì che fuori per il momento. E infatti, spiega uno degli strateghi dell’operazione, tra i più vicini a Renzi: «Diversi guastatori, anzi chiamiamoci spingitori, gente cioè che incalza il Pd dal di dentro a colpi di iniezioni di coraggio riformista e di grande radicalità innovativa, in una prima fase non aderisce al progetto. Lo sostiene da fuori».