La rottura di Grillo con Rousseau è più vicina: Casaleggio ai margini del nuovo M5s

Sembra che Rousseau non faccia più parte del nuovo M5s. Non si sa bene come si chiamerà (forse M5s 2050), non si sa bene quale sarà il simbolo. Ma alcune cose si sanno. Tipo: lo guiderà l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ora è lì a riscrivere lo Statuto, pronto a rilanciare l’M5s in coppia (trio?) con il mondo democratico (Pd e Leu), e contro le destre. Ma, ovviamente, molto dovrà cambiare. Il tema più caldo di tutti? La piattaforma Rousseau, ora di proprietà di Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, che con Beppe Grillo nel 2009 ideò il movimento. Che ne sarà quindi del vincolo dei due mandati, della democrazia “diretta” tramite gli iscritti, delle proposte online? Il comico ora è convinto che la via maestra sia quella di Conte leader e frontman unico, altimetri sarà debacle. E quindi sorgono spontanee domande come: che fine farà il direttorio a 5 approvato dagli iscritti (una piccola parte) alla piattaforma nelle settimane scorse per guidare l’M5s? Se si fa votare e non si rispetta il voto, allora a che serve? A poco. Ed è per questo che ora Beppe Grillo vuol mettere in panchina Davide Caselggio.

Scrive Annalisa Cuzzocrea su La Repubblica: