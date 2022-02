Il duetto di Irama e Gianluca Grignani è stato l’occasione per molti per dare addosso non all’artista o alla performance ma all’uomo, facendo commenti e battute insultanti solo per qualche like in più

“Ricorda un uomo a volte va anche perdonato”, ha cantato Gianluca Grignani ieri sera quando, a sorpresa, è sceso in mezzo al pubblico dell’Ariston mentre Irama, che lo ha chiamato a Sanremo 2022 per il suo duetto, lo seguiva con lo sguardo interrogativo. Eppure tralasciando la massima, che non vale solo per i cristiani, “scagli la prima pietra chi non ha peccato”, in tanti si sono dimenticati di assolvere non la perfomance artistica, sulla quale certamente si può discutere, ma l’uomo, la sua fragilità, le sue debolezze. E sui social sono arrivati una serie di commenti denigratori e offensivi su Gianluca Grignani.

La vergogna di quelle stupide e inutili battute su Gianluca Grignani a Sanremo

Qualcuno ha ironizzato insinuando che il cantante fosse ubriaco:

Il codice per votare Grignani è: Scotch84 #Sanremo2022 — Genio78 (@Zziagenio78) February 4, 2022

Amadeus omaggia Grignani con un mazzo di fiori: “Devo dare da bere anche a questi?”#sanremo2022 — MaurizioAlba (@MaurizioAlba) February 4, 2022

Insomma in tanti non hanno perso l’occasione per racimolare qualche like facile scagliandosi contro un personaggio molto vulnerabile. Di certo responsabile per molte delle scelte che ha fatto nella vita. Ma chi di noi può dire il contrario? Davvero aggiunge qualcosa far notare che Grignani non è più quello degli anni ’90? Che la sua carriera poteva essere diversa e immensamente più luminosa? Ci rende più grandi sottolineare la caduta di un altro essere umano? Per fortuna non tutti si sono accodati alla gogna mediatica. Anzi in tanti hanno usato lo stesso mezzo, i social, per esprimere il proprio dissenso:

non fanno ridere le battute su Grignani. Ma proprio zero assoluto, sappiatelo.#Sanremo2022 — Francesco Canino (@fraversion) February 4, 2022

Tutte queste battute su Grignani, di uomini e purtroppo anche di donne. Che la vita non vi si metta mai di traverso. @Sanremo2022 — maurizio crosetti (@m_crosetti) February 4, 2022