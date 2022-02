Le aspettative per il duetto tra Gianluca Grignani e Irama nella quarta serata di Sanremo 2022 erano altissime. Poche ore prima i rumors parlavano di una presunta lite durante le prove per il brano da cantare, poi rientrata: Non “La mia storia tra le dita”, la canzone che è stata portata poi davvero sul palco dell’Ariston, ma “Destinazione Paradiso”, che Grignani avrebbe voluto interpretare di nuovo dopo averla cantata nel 1995 tra i giovani arrivando sesto.

L’abbraccio di Grignani al pubblico di Sanremo (con Irama che lo insegue)| VIDEO

Non è andato proprio tutto liscio. Si potrebbe dire che è andato tutto gasato perché Grignani durante l’esibizione a sorpresa ha voluto essere più vicino al pubblico ed è sceso in mezzo al teatro, non per un semplice baciamano di rito ma praticamente continuando metà del brano tra le poltrone con Irama che evidentemente si è adeguato al fuori programma del suo compagno. Un momento fuori dagli schemi di sicuro. Qualcuno ha intelligementemente commentato: “Gianluca Grignani ha un’anima fragile. Il fatto che si sia subito fiondato tra la gente attesta la sua esigenza di ritornare a fare musica. Di risentire ancora una volta quel calore del pubblico che “l’ha salvato ancora una volta”.

votate con il codice 11 per irama che stasera ha fatto il badante a gianluca grignani rincorrendolo per l’ariston pic.twitter.com/SrgHcZhtfc — 𝗅 𝖾 𝗇 𝖽 𝗈 𝗋 𝗆 𝗂 𝗇💐 (@cmqgloria) February 4, 2022

Poi Su Rai 2 Irama e Gianluca Grignani hanno rilasciato un’intervista a Radio 2:

Vi prego guardate questa intervista perché mi spezza tantissimo tutto💀 All’ultimo potete anche ascoltare una chicca molto bella di Grignani✨ #irama pic.twitter.com/Td9C3qLIMg — T✨ (@orasiamoindue_) February 4, 2022

Grignani ha parlato a ruota libera, contentissimo dell’arrangiamento e di essere stato chiamato sul palco dell’Ariston. Scherzando ha detto che quando ha incontrato Irama per la prima volta “gli stava sul c…”, e poi raccontando che per lui è un complimento perché è indice del riconoscimento di qualcuno che può rappresentare per lui un vero competitor. Insomma un’occasione che si è realizzata dopo tanto tempo che il cantante era rimasto un po’ in secondo piano e che solo gli stupidi possono commentare facendo battute di gusto davvero dubbio. Invece Amadeus ha dimostrato davvero una grande classe non solo dicendo a Grignani di volerlo vedere più spesso su quel palco, ma anche facendolo con un atteggiamento pieno di rispetto.