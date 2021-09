“Ironia della vita”, così Papa Francesco parla del ricovero per Covid del cardinale no vax | VIDEO

Da settimane Papa Francesco ribadisce la necessità di sottoporsi al vaccino anti-Covid per liberarci da questa pandemia, ma i suoi appelli sono rimasti inascoltati anche nelle alte sfere del Vaticano. A parlare dei cardinali no vax è stato lo stesso Pontefice durante il volo di ritorno verso Roma, dopo il viaggio che lo ha portato a visitare Ungheria e Slovacchia. Le sue parole sui membri della Chiesa che hanno rifiutato l’immunizzazione rappresentano un’aspra critica nei confronti di chi ha deciso di non fidarsi della scienza.

Referring to “negazioniste” Cardinal Burke, who was hospitalized with covid after refusing the vaccine, @Pontifex links the event and the decision with a stinging “ironia della vita”. Loving words!pic.twitter.com/pqKc2IqVcL — Hélvio Vairinhos (@hvairinhos) September 15, 2021

Papa Francesco e il cardinale no vax ricoverato: “Ironia della vita”

“Anche nel collegio cardinalizio ci sono negazionisti e uno di questi è ricoverato con il virus, ironia della vita. Non so spiegarlo bene, alcuni hanno paura” a vaccinarsi perché i vaccini “non sono sperimentati, ma si deve chiarire e parlare in sincerità. In Vaticano tutti vaccinati, tranne un piccolo gruppetto si deve capire come aiutarli”. Il riferimento è anche al Cardinal Burke, ricoverato da settimane in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid.

Il prelato, in alcune sue dichiarazioni pubbliche, si era dichiarato prima no mask e poi contro il vaccino, tirando in ballo la bufala dei feti utilizzati per la produzione dei prodotti anti-Covid. Poi l’infezione nella settimana di Ferragosto e il ricovero in gravi condizioni in ospedale. Dal Vaticano non sono trapelate ulteriori notizie sulle condizioni di Burke, ma Papa Francesco – rispondendo alle domande dei cronisti sul volo di ritorno dalla Slovacchia, tagli corto con un affondo: “Uno di questi (i negazionisti che fanno parte del collegio cardinalizio, ndr), poveretto, è ricoverato col virus. È l’ironia della vita”.