Grazie a tutti!

grazie Veltroni

grazie D’Alema

grazie Fassino

grazie Bersani

grazie Melandri

grazie Cuperlo

grazie Mussi

grazie Bertinotti

grazie Turco

grazie Rutelli

grazie Letta

grazie Bindi

grazie Finocchiaro

grazie Franceschini

grazie Amato

grazie Toia

grazie Bassolino

grazie Jervolino

grazie Soru

grazie Del Turco

grazie Follini

grazie Fioroni

grazie Scalfarotto

grazie Binetti

grazie Epifani

grazie Orfini

grazie Morando

grazie Serracchiani

grazie Orlando

grazie Madia

grazie Mogherini

grazie Latorre

grazie Minniti

grazie Boschi

Grazie Matteo Renzi.

Grazie per aver regalato il paese a chissà-cosa.

Grazie per aver polverizzato un patrimonio culturale e sociale fondamentale per il paese perché era umano prima ancora che politico.

Grazie per aver umiliato generazioni vecchie e nuove.

Grazie per aver relegato i Valori che vi hanno dato il pane a meri elementi folcloristici.

Grazie per aver umiliato il sacrificio dei vostri predecessori.

Grazie per aver dimenticato le persone…quelle che avevano bisogno di diritti difesi e dignità economica.

Grazie per non aver compreso (praticamente nulla) di ciò che stava accadendo.

Grazia per aver deriso (noi possiamo farlo…voi no) il partito del blog e del comico.

Grazie per aver fatto sentire inadatte milioni di persone che comunque hanno continuato a credere.

Grazie per aver reso imbarazzante (ingiustamente) il volersi dire di sinistra.

Solo per compassione spero non vi rendiate mai conto di quello che avete fatto al nostro già folle paese.

Adesso, per favore Chiedete Scusa, e per carità Toglietevi di mezzo !