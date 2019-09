Le grandi opere bloccate per 62 miliardi di euro

Un’eredità cospicua, visto che ammonta a 62 miliardi di euro, quella lasciata da Danilo Toninelli a Paola De Micheli al ministero delle Infrastrutture. Il problema è che sono soldi da spendere, secondo i calcoli dell’ANCE, e muoversi non sarà facile, come spiega Sergio Rizzo su Repubblica oggi:

Soprattutto, nell’agenda c’è la nomina dei commissari previsti dal cosiddetto decreto “sbloccacantieri”. Un’ottantina di esperti e funzionari ai quali il precedente governo avrebbe voluto affidare il compito di far ripartire altrettante opere impantanate nella burocrazia. Varato dal governo il 18 aprile, è stato convertito in legge il 14 giugno ed è entrato in vigore il 18 successivo, senza partire come un razzo nonostante l’estrema urgenza. In più, le nomine vanno ratificate dalle commissioni parlamentari, e i tempi si allungheranno.

Con il rischio che tutto si trasformi in una gigantesca beffa. E forse chi ha deciso di imbarcarsi in quest’avventura avrebbe fatto bene a fare uno sforzo di memoria. Ricordando che un decreto “sbloccacantieri”, proprio così l’avevano chiamato anche allora, era stato partorito dal ministro dei Lavori pubblici Paolo Costa nel lontano 1997: primo governo Prodi. Quasi identico a questo, prevedeva la nomina di commissari ad acta per sbloccare i cantieri che anche 22 anni fa, come oggi, erano paralizzati. Un anno dopo la Corte dei conti scoprì che era stato un clamoroso flop. Quasi tutti i cantieri erano bloccati: la burocrazia si era dimostrata invincibile.