La senatrice Granato e il post che irride la caduta di Massimo Ranieri

Una caduta mentre era sul palco che gli ha provocato una frattura a una costola. Non un malore, ma un inciampo come quello che capita a tutti una volta nella vita. Eppure la senatrice no vax (ex MoVimento 5 Stelle) Bianca Laura Granato è riuscita a irridere (o almeno ci ha provato) Massimo Ranieri tirando in ballo, ancora una volta, quella sua ossessione-avversione per il vaccino anti-Covid. Anche se non c’è stato alcun malore, come invece sottintende questo post pubblicato su Facebook.

Granato, senatrice che allude al vaccino per la caduta di Massimo Ranieri

“Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli”. Al netto del falso – perché il cantautore è caduto dal palco mentre stava intonando le parole del brano “Vent’anni” -, la senatrice torna a cavalcare polemiche inutili sul vaccino, facendo riferimento al fatto che il cantante si sia sempre detto favorevole alla campagna di immunizzazione anti-Covid.

Quel post, dopo le polemiche, è stato cancellato. Ma l’indignazione no. Anche perché lo stesso Massimo Ranieri (il suo staff, ma anche il video) ha sempre negato un malore. E, infatti, durante la sua esibizione ha messo un piede in fallo sulla scaletta che porta dal palco alla platea. Insomma, tutto abbastanza chiaro, ma la senatrice Bianca Laura Granato ha provato a irriderlo e ad ammiccare, ancora una volta, al vaccino. Come fa sempre nella sua perpetua propaganda no vax. Sta di fatto che domenica Massimo Ranieri ha lasciato l’ospedale Cardarelli di Napoli e ora dovrà rimanere a riposo per alcune settimane prima di poter riprendere il suo tour teatrale: “Non vedo l’ora di tornare in scena. Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi, ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico”.