Brutto incidente ieri per il famoso cantante Massimo Ranieri che durante il suo spettacolo al teatro Diana a Napoli è caduto dal palco. Ecco quali sono le sue condizioni ora dopo il ricovero all’ospedale Cardarelli.

Come sta Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco e il ricovero | VIDEO

La caduta, spiega l’agenzia AGI non sarebbe riconducibile ad un malore ma a una distrazione: durante la sua esibizione nello show “Sogno o son desto” l’artista che a breve compirà 71 anni avrebbe messo un piede in fallo scendendo la scaletta che collega il palco con la platea. Ranieri è caduto di schiena e l’impatto gli ha causato un forte dolore – è rimasto per lungo tempo a terra – che ha provocato prima l’interruzione dello spettacolo e poi, immediatamente è stato chiamato il 118, il ricovero. Una volta giunto al Cardarelli il cantante napoletano è stato sottoposto ad una TAC che ha rassicurato riguardo le sue condizioni non evidenziando gravi problemi. Ranieri però è rimasto ricoverato perché avrebbe riportato un trauma cranico, dice AGI, in seguito alla caduta e anche delle contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. Inoltre alcune ferite sarebbero da suturare. Secondo quanto spiega ANSA, che ha contattato lo staff del cantante, Ranieri è in buone condizioni: “Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione”