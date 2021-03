Come rimediare al caos prenotazioni in Lombardia? Ci ha pensato Giuseppe Papa, sindaco di San Bassano che ha preso il pulmino e ha portato a vaccinare gli anziani. E come Mr Wolf dice: “Quando c’è un problema mi chiamano e io lo risolvo”

Sapete chi è Giuseppe Papa? Alla fine di questo articolo conoscerete la storia del sindaco di un piccolo paese lombardo che si è comportato come un vero “primo cittadino“. Ieri vi abbiamo raccontato del caos prenotazioni in Lombardia che ha portato al paradosso per cui le fiale c’erano ma non gli anziani da vaccinare. Ad esempio a Cremonafiere dovevano presentarsi in 600 ma il sistema di prenotazioni gestito da Aria SpA ne ha contattati solo 58. Un sindaco con tanto spirito di iniziativa ha deciso di rimediare al problema. Andando a prendere gli anziani a casa con un pulmino. Si tratta di Giuseppe Papa, primo cittadino di San Bassano, un piccolo paese di 2mila abitanti nella provincia di Cremona

Giuseppe Papa: il sindaco in Lombardia che va a prendere gli anziani a casa per farli vaccinare

Papa, che è stato per lungo tempo capo della Protezione Civile locale, è andato in comune, ha consultato gli elenchi per trovare gli ultraottantenni residenti a San Bassano e con un mezzo fornito da Fondazione Vismara è andato a prenderli. Coprendo così il buco delle prenotazioni. Sono una ventina gli anziani che così si sono potuti vaccinare: “Appreso che esisteva la possibilità di vaccinare alcuni nostri anziani residenti, abbiamo pensato fosse giusto sfruttarla e non abbiamo perso un secondo”. Oggi il bis. Per il secondo giorno di seguito Papa si è trasformato in autista e ha permesso di rimediare al pasticcio delle prenotazioni in Lombardia. E a Repubblica Milano spiega: “Certo che ci vuole? Io sono un uomo pratico, quando c’è un problema mi chiamano e io lo risolvo”.