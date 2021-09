Il candidato a Roma che vuole le “strisce pedonali portatili” per gli anziani

Dopo aver fallito in Campania e in Umbria, il capo del “Partito delle Buone Maniere” ci riprova nella capitale. Giuseppe Cirillo (alias Dr. Seduction) ha un programma molto particolare

Candidati fantastici e dove trovarli? A Roma. Dopo Sergio “Nerone” Iacomoni, l’elenco dei nomi che sperano di trovare grazia e gratificazione dalle prossime elezioni capitoline diventa sempre più immenso. E se ci sono i “big four” (Raggi – sindaca uscente -, Michetti, Gualtieri e Calenda) a contendersi i salotti televisivi e le dichiarazioni più elettoralmente attrattive, ci sono altri che puntano tutto su programmi quantomeno bizzarri. Come nel caso di Giuseppe Cirillo (conosciuto anche come Dr. o Mr. Seduction) che con il suo “Partito delle Buone Maniere” vuole offrire un servizio agli anziani cittadini romani.

Il primo punto del programma di Giuseppe Cirillo, candidato sindaco a Roma per il Partito delle Buone Maniere. “Caro, quando esci ricordati la spazzatura e le strisce” (scovato da @antoniobravetti)

Giuseppe Cirillo, il candidato a Roma che chiede “strisce pedonali portatili”

In uno dei punti inseriti all’interno del programma del “Partito delle Buone Maniere” per Roma troviamo scritto: “Distribuzione agli anziani di strisce pedonali portatili”. Il motivo? “Mantenere decorosa la capitale, che ha strade fatiscenti con buche, colme di barriere architettoniche e strisce pedonali invisibili”. Questo è uno degli snodi fondamentali e più iconici del piano elettorale di Giuseppe Cirillo, noto anche come Dr. Seduction.

Un’iniziativa quantomeno bizzarra, ma il fenomeno delle strisce pedonali portatili è un qualcosa che esiste realmente ed è molto noto all’estero (soprattutto in Giappone). Sta di fatto che questo è solo uno dei punti del programma molto particolare (molto simile a quello presentato, con scarso successo, alle ultime tornate elettorali in Umbria e in Campania). Il nome del Dr. Seduction è diventato di dominio pubblico a Roma qualche settimana fa, quando vicino alla stazione Tiburtina è apparso questo cartello.

Chi è il leader del “Partito delle Buone Maniere”

Il personaggio, dunque, è un personaggio. Ma chi è veramente il Dr. Seduction (pluricandidato storico nel tentativo di trovare un posto in politica)? Il suo vero nome, come detto, è Giuseppe Cirillo. Sessantanove anni, nato a Caserta, è uno psicologo e sessuologo (da qui il suo “alias”). La sua prima “apparizione” politica risale al 2001, quando venne inserito nella Lista Bonino alle Politiche. Non venne eletto alla Camera, ma il suo nome iniziò a riecheggiare nell’aere politico. Da lì, diversi anni dopo (al termine di una lunga militanza nel Partito Radicale) fondò il suo Movimento: il Partito delle Buone Maniere. Con questo nome si è iscritto nelle liste elettorali per la corsa alle poltrone di Presidente di Umbria (prima) e Campania (poi). In entrambe le occasioni raggiunse percentuali da prefisso (o anche inferiori). Ora ci riprova con Roma che, quest’anno, ne sta vedendo di tutti i colori.