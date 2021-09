Il candidato sindaco a Roma che va in tv vestito da Nerone | VIDEO

Parla della Roma antica e dice di volerla riportare agli antichi splendori che furono: quelli dell’antica Caput Mundi. In molti staranno pensando a Enrico Michetti, il candidato del Centrodestra che ha passato il primo mese di campagna elettorale a parlare e celebrare il passato, ma non è così: si tratta di Sergio “Nerone” Iacomoni.

Sergio “Nerone” Iacomoni, il candidato a Roma vestito da imperatore

Si tratta di un personaggio che nella capitale è quasi una personalità. Nel 1994 ha fondato il “Gruppo Storico romano”, un’associazione che si impegna a raccontare – attraverso manifestazioni, eventi e rievocazioni storiche – la Roma imperiale degli antichi fasti. Adesso, con la sua lista – ovviamente chiamata Lista Nerone – punta a ottenere moltissimi voti alle elezioni che si terranno il 3 e il 4 ottobre prossimi. L’obiettivo? Lo ha dichiarato oggi a “Un Giorno da Pecora”.

Ottocentomila voti sembra essere una previsione abbastanza ottimistica (per usare un eufemismo). Sta di fatto che nel lunghissimo elenco per la corsa al Campidoglio, c’è spazio anche per Sergio Nerone Iacomoni. E lo farà portando con sé quel suo soprannome e quelle vesti che indossa in mezzo al pubblico. E lo farà anche nei prossimi appuntamenti, come la “Cena con Nerone” di domenica 26 settembre.

Ma oltre al passato ci sono anche presente e futuro. Perché oltre alle rievocazioni storiche, Iacomoni pensa anche all’ambiente. Uno dei principali snodi del suo programma, infatti, risponde al motto “Veni, vidi, bici”: la mobilità alternativa (e il decongestionamento delle principali arterie cittadini, almeno per quel che riguarda il centro e le sponde del fiume Tevere) sembra essere uno dei punti di forza delle sue idee a-politiche. Poi c’è anche il capitolo rifiuti, riducendoli entro il 2030: “Coinvolgiamo i condomini e le attività commerciali nella pulizia dei marciapiedi antistanti con esenzione da alcuni tributi”.