Perché Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, si è già vaccinato

Oltre a fare l’attore, è anche odontoiatra esperto di estetica del sorriso. E il piano vaccinale del Lazio, come indicato dall’Ordine degli odontoiatri, prevedeva l’accesso all’immunizzazione per tutti

La foto a braccio scoperto, mentre un infermiere di uno dei presidi della Croce Rossa a Roma gli somministra la prima dose di vaccino Astrazeneca. E da quel momento il pandemonio. Giulio Berruti è finito nel mirino delle polemiche per aver ricevuto, nonostante la sua giovane età (36 anni) il prodotto anti-Covid. Il fidanzato di Maria Elena Boschi, però, ha risposto alle critiche e agli attacchi spiegando di non essere solamente un attore.

Giulio Berruti e le polemiche per il suo vaccino

E su questo, nulla da dire. Come già dichiarato da lui stesso – e come scritto anche sulla sua pagina Wikipedia -, oltre a essere un attore Giulio Berruti è anche un medico iscritto al suo ordine di categoria, ovvero quello degli Odontoiatri. Una laurea in Odontoiatria e protesi dentaria nel 2010 e una specializzazione (arrivata cinque anni dopo) in Ortodonzia ed Estetica del Sorriso.

E part-time, quando non è impegnato sul set, lavora presso uno studio proprio come ortodonzista. Ed è lui stesso a chiarirlo: “Ho seguito le indicazioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma facendo la registrazione lo scorso gennaio per poter lavorare in sicurezza, mia e delle persone intorno a me. Sarò per questo arso vivo su piazza? Speriamo di no”. Insomma, il suo lavoro (non quello di attore) gli ha permesso di accedere alla campagna vaccinale per il suo ruolo di medico.

Questione di opportunità

In molti lo accusano di aver saltato la fila, ma obiettivamente non è così: il piano vaccinale del Lazio – prima dello stop a livello centrale arrivato nei giorni scorsi che prevede, secondo il piano di Figliuolo, un procedere solo in base alle fasce d’età – inseriva anche i dentisti (e tutte le altre categorie di specialisti legati alla salute dei denti) nell’elenco delle persone che avevano la precedenza nell’immunizzazione.

Ovviamente, però, emerge una contraddizione: Berruti è sì un odontoiatra, ma solamente part-time. Fa l’attore e proprio durante le pause dal lavoro si è concentrato per perfezionare e completare i suoi studi. Per questo riecheggiano nell’aria le parole pronunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa della scorsa settimana, quando invitata un “presunto” psicologo di 30 anni che aveva ricevuto un vaccino (“togliendolo dalla disponibilità” di un anziano) a vergognarsi.

