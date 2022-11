Oggi l'ex leader di Forza Nuova Castellino presenterà il suo nuovo partito alla Camera

Ad alcune notizie si stenta a credere, ma quella dell’arrivo a Montecitorio dell’ex leader di Forza Nuova Giuliano Castellino è più vera che mai. L’uomo, imputato per l’assalto alla Cgil del 9 ottobre del 2021 a Roma, forse uno degli atti più drammaticamente antidemocratici vissuti dalla nostra Repubblica, sarà alla Camera dei Deputati proprio oggi per presentare il movimento politico “Italia Libera”, lanciato assieme al suo avvocato Carlo Taormina.

La notizia della presenza di Giuliano Castellino alla Camera è stata confermata dal deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo, che ha fatto sapere di aver prenotato la sala conferenze stampa di Montecitorio in nome di Taormina e di aver successivamente letto nella lista dei partecipanti, una decina, il nome dell’ex leader di Forza Nuova. “Non ho fatto salti di gioia – ha detto Gallo – Ma ho rispettato l’impegno preso con Taormina, dando la possibilità di presentare il loro movimento. La mia storia politica e personale è estranea a quegli ambienti politici, ma non mi è sembrato il caso di porre condizioni per dare voce a questo movimento”.

Castellino a Montecitorio per presentare il suo movimento politico, Pd: “Inaccettabile”. Anpi: “Intollerabile”

Le reazioni alla notizia che Giuliano Castellino, considerato di fatto l’organizzatore dell’attacco alla Cgil dell’ottobre 2021, sarà a Montecitorio sono state (comprensibilmente) di rabbia e indignazione. Una su tutte quella della capogruppo del Pd Debora Serracchiani che ha detto ìdi aver scritto al presidente della Camera Lorenzo Fontana “perché si attivi per tutelare la dignità dell’Istituzione che presiede evitando la presenza dell’ex leader di Forza Nuova a una conferenza nella Sala Stampa della Camera. È inaccettabile che Castellino, che fra l’altro figura fra gli assalitori alla sede della Cgil, possa essere ospitato in una prestigiosa sede istituzionale”.

Un appello simile è arrivato pure dal presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, che ha rivolto al presidente di Montecitorio Fontana lo stesso invito a non permettere che l’ex leader di Forza Nuova presenti il suo partito alla Camera, un’eventualità considerata “intollerabile”. “Stiamo parlando dello stesso Castellino protagonista dell’aggressione alla sede nazionale della Cgil? Quello che ha affermato ‘oggi noi andiamo a prenderci la Cgil’?” ha detto Pagliarulo, che poi ha aggiunto: “Quello che viene fermato da un commissario e si libera da lui dicendo ‘lasciatece passa’, dovemo entra’! Quello che ha urlato ai dirigenti di polizia ‘portateci Landini o lo andiamo a prendere noi’?”, ha ricordato il presidente dell’Anpi.

Fonti della presidenza di Montecitorio, però, hanno fatto sapere che “la responsabilità del merito delle iniziative che si tengono all’interno della Camera, comprese le conferenze stampa, è unicamente del deputato che promuove le iniziative stesse, a cui è rimessa ogni valutazione sul piano dell’opportunità delle iniziative”.