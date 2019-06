La collisione tra nave da crociera e battello a Venezia

Una serie di video postati su Facebook documentano l’incidente avvenuto stamattina tra una nave da crociera e un battello a Venezia nel canale della Giudecca. Secondo i racconti una nave da crociera stamattina verso le 8.30 all’altezza del canale della Giudecca è andata a sbattere contro uno dei battelli turistici che risalgono il Brenta.

Secondo Venice My Way l’imbarcazione è la nave Michelangelo, l’altra è la MSC Opera.

Da quanto abbiamo potuto apprendere la nave Michelangelo era ormeggiata e la collisione è stata dovuta ad una errata manovra della MSC Opera che era al traino dei rimorchiatore. Saremo in grado di darvi ulteriori dettagli entro breve.

In attesa di aggiornamenti, qualcuno parla di alcuni feriti.

L’agenzia di stampa ANSA ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello turistico contro il quale si è scontrata stamane nel porto di Veneiza una nave della compagnia ‘Msc’. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi.

