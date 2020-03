Giovanni Tommasini: l’operatore sanitario che dice cosa pensa di Salvini mascherato da medico

Giovanni Tommasini è un Tecnico Animatore Socio Educativo presso la Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio Anffas Onlus. Ieri sul suo profilo Facebook ha pubblicato un video in cui spiega perché è indignato per la mascherina e il maglioncino dello stesso colore delle divise degli operatori sanitari sfoggiati da Matteo Salvini durante un collegamento con Sky Tg 24 qualche giorno fa. “Questo video è un messaggio a Salvini. Io sto finendo il turno di lavoro ora, stanotte andrò a casa e sarò preoccupato se mi aumenta la febbre. Sono anch’io un padre e ho paura che mi succeda qualcosa. L’altra sera sono andato a casa e ho visto l’immagine che mi sembrava di uno di quegli operatori sanitari che vengono intervistati. Invece eri tu, travestito da operatore sanitario con il maglioncino dello stesso colore delle divise infermieristiche e un’ambientazione tipo laboratorio, la mascherina tirata giù come se avessi appena finito un turno”.

“Sei abituato a cavalcare le onde emotive, ti travesti per entrare in queste situazioni ma siamo tutti disperati e preoccupati: non è il momento di cavalcare questo dramma, la maggior parte della gente avrà pensato che eri tu l’angelo della salvezza e questa è una gran porcata. Ti chiedo per il momento di smetterla, perché cavalcare la preoccupazione di un popolo e travestirsi da chi è un simbolo della possibile salvezza non è un comportamento umano. Chi va a lavorare, torna a casa e magari si deve mettere in quarantena non va preso in giro. Non è possibile prendersi gioco della disperazione di un popolo”. Su Facebook Tommasini ieri ha aggiunto: “Probabilmente il mio messaggio, le mie parole, il tono proposto, era gia presente in un sentimento forte sentito in tutte quelle persone che vivono nella verità della realtà e non ne possono più di illusionismi, in particolare modo in questo drammatico momento storico. Caro Matteo, non è un bel comportamento…”.