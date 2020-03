Landon Spradlin: il pastore fan di Trump che dice che il Coronavirus è una bufala e poi muore di COVID-19

Il 13 marzo scorso un pastore di una chiesa metodista della Virginia negli Stati Uniti, Landon Spradlin, aveva pubblicato una serie di post su Facebook in cui suggeriva che il Coronavirus SARS-COV-2 fosse una bufala nata per attaccare Donald Trump. Ieri, 26 marzo, Spradlin è morto di COVID-19 a Concord in North Carolina.

La ABC racconta che la sua famiglia non ha purtroppo nemmeno avuto il tempo di dirgli addio: mentre tornava a casa da un viaggio missionario a New Orleans con sua moglie Spradlin si è sentito male ed è stato portato in un ospedale a Concord, nella Carolina del Nord. È stato attaccato a un respiratore mentre le sue condizioni continuavano a peggiorare, mentre la figlia, a causa delle restrizioni ospedaliere, non era riuscita nemmeno a salutarlo. Spradlin era un missionario cristiano e un noto musicista. I giornali locali in America lo descrivono come un appassionato e raffinato chitarrista blues. Il pastore aveva pubblicato sulla sua pagina facebook foto e video della sua famiglia e della sua band che si esibiva dal 21 febbraio al 10 marzo in una serie di concerti in club musicali, ristoranti e passeggiate in Bourbon Street. Aveva poi condiviso anche un meme che metteva a confronto COVID-19 con l’influenza suina e suggerendo che si trattasse di isteria di massa creata dai media per danneggiare Trump.

Era il 13 marzo e probabilmente all’epoca Spradlin era già infetto. Lo stesso giorno aveva condiviso un post che raccontava la storia “vera” di un missionario che si prendeva cura delle vittime di peste bubboniche senza che la malattia lo toccasse, perché “finché cammino con la Legge di Dio nessun germe si attaccherà a me”. Spradlin era pastore della New Wave Ministries International , la cui missione è “portare la Luce del Vangelo nelle regioni più buie della terra”. Sua moglie Jean Spradlin si trovava in quarantena dal 24 marzo con doppia polmonite e in attesa dei risultati dei test.