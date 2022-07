La regia della Bbc manda in onda il conduttore del notiziario, Tim Wilcox, mentre è in una posa rilassata, con i piedi sulla scrivania e lo smartphone in mano

Tim Wilcox, conduttore del tg della Bbc, è stato sorpreso in una posa rilassata con i piedi sulla scrivania durante la copertura dell’emittente della crisi a Downing Street, che ha portato alle imminenti dimissioni del primo ministro Boris Johnson. L’inviato Ros Atkins stava intervenendo nel corso della trasmissione dall’esterno del numero 10, dove i ministri del Gabinetto avrebbero chiesto a Johnson di dimettersi per la sua gestione dello scandalo Chris Pincher, il deputato tory accusato di molestie sessuali. La regia è poi tornata sullo studio e ha sorpreso Wilcox appoggiato allo schienale della sua sedia con i piedi in aria mentre controllava il telefono.

INCREDIBLE SCENES: BBC News accidentally cut away to their news studio, showing a presenter with their feet on the desk. pic.twitter.com/FVvxaXTQUt — Scott Bryan (@scottygb) July 6, 2022

L’incredibile “fuori onda” della Bbc con il giornalista con i piedi sulla scrivania | VIDEO

Il giornalista si rende subito conto di essere inquadrato, alza lo sguardo dal telefono e torna rapidamente seduto. Il momento imbarazzante è durato solo pochi secondi, ma è stato notato da tantissimi spettatori. Il critico televisivo Scott Bryan ha catturato la clip e l’ha pubblicata su Twitter. In un altro tweet ha aggiunto: “Ad essere onesti, stiamo facendo tutti lo stesso in questo momento”. Un utente, evidentemente abituato a vedere Wilcox esclusivamente nella posa impostata durante il notiziario, ha commentato: “Oh mio Dio, allora è umano”. Un altro ha ipotizzato che il momento di rilassamento fosse una conseguenza dell’intenso lavoro svolto in questi giorni di crisi politica: “Non vedo alcun problema: probabilmente ora stanno facendo gli straordinari”.