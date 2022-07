Boris Johnson si dimetterà oggi pomeriggio

Il clima era rovente e alla fine è arrivata la decisione di cedere alle pressioni. Oggi pomeriggio, infatti, arriveranno le dimissioni di Boris Johnson sia dal ruolo di leader dei Tory che dalla carica di premier britannico. Gli effetti della prima decisione saranno praticamente immediati, con in Conservatori che dovranno scegliere la loro nuova guida (con una lunga corsa alla leadership che consumerà l’estate britannica). E nello stesso periodo, rimarrà nel ruolo di premier dimissionario, almeno fino a ottobre. Sarà, dunque, un’estate di vacanza: non nel senso più “festivo del termine”, ma per via delle cariche che saranno – di fatto – vacanti. La decisione è stata anticipata dalla BBC che nelle scorse ore aveva pubblicato anche un video-necrologio del governo britannico.

Wow!

The BBC is playing an in memoriam to the ministers who have resigned in the past 24 hours.

What a time to be alive.#Newsnight pic.twitter.com/siREOZunKt

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) July 6, 2022