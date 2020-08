Giorgia Venturini nuova assistente di Berlusconi?

Secondo il Fatto Quotidiano sarà Giorgia Venturini, ex igienista dentale e attualmente showgirl, la nuova assistente di Silvio Berlusconi mentre Licia Ronzulli, invisa a gran parte di Forza Italia, sarà giubilata.

VENTURINI È NOTA nel mondo Mediaset per la sua stretta amicizia con un’altra igienista dentale, croce e delizia dell’ex Cavaliere: Nicole Minetti. Le due si conoscono da una vita proprio per aver fatto la stessa professione ma poi Venturini ha fatto il grande salto che non è mai riuscito, anche per ragioni giudiziarie, all’amica Nicole: la carriera in Mediaset. Da un anno e mezzo è commentatrice fissa insieme alla moglie di Mauro Icardi Wanda Nara a Tiki Taka, il programma calcistico del lunedì sera di Pierluigi Pardo, e conduce anche un segmento su “Radio Monte Carlo”, l’emittente della famiglia Berlusconi. La pulce nell’orecchio all ’ex Cavaliere l’avrebbe messa Marco Bestetti, coordinatore nazionale dei Giovani di Forza Italia e suo stretto collaboratore, e l’ex premier si è convinto: vorrebbe affidare alla starlette televisiva la gestione della sua agenda personale. “Guardi come siamo ridott i . . .” sbuffa un esponente di peso di Forza Italia.