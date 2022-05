Dopo aver portato in Parlamento il tema della vulvodinia con una proposta di legge, Giorgia Soleri torna a parlare di endometriosi – stavolta su Instagram – raccontando una vicenda spiacevole avuta con un medico. La modella e influencer ha scritto: “Ieri sono nuovamente stata vittima di gaslighting, disinformazione (e violenza psicologica, aggiungerei) da parte di un medico (che spoiler: non è neanche il mio medico, quindi non conosce la mia storia clinica) avendo urgentemente bisogno di un certificato medico che attestasse il mio stato di (non) salute per alcuni impegni lavorativi che ho dovuto annullare o prorogare. Ho chiamato un medico generico privato che mi visitasse (la mia dottoressa è ancora a Milano, storia lunga) mi prescrivesse una terapia e che mi consegnasse questo benedetto certificato”. La donna ha spiegato di aver scoperto di avere una bronchite “accompagnata da faringite e laringite acute“.

La risposta di Giorgia Soleri al medico che le ha detto di curare l’endometriosi con una gravidanza

Per mettere il medico nelle migliori condizioni gli ha rivelato “di avere più di una patologia cronica” per la quale prende diversi farmaci “tra cui antiepilettici, antidepressivi e miorilassanti. Sia per via orale che vaginale ed anale. E ho aggiunto che ‘pur stando leggermente meglio ultimamente’ prendo oppioidi al bisogno a causa del dolore cronico‘. L’ho fatto per sapere se qualcuno di questi farmaci potesse avere un qualche tipo di interazione con quelli che prendo quotidianamente”. “Quando ho nominato l’endometriosi – ha aggiunto Soleri – è stato detto a me e al mio compagno che era presente: ‘Ma lo sapete che la cura per l’endometriosi è una gravidanza? Dovreste fare un figlio subito’“. “La gravidanza non cura niente. Lo ripetiamo nuovamente: non esiste cura per l’endometriosi”, il commento amaro della donna. “Se poi viene detto da un medico (nemmeno specializzato) – ha aggiunto – che mi vede per la prima volta e viene chiamato per problemi di tutt’altro tipo, l’unica cosa che mi viene da dire: ‘Chi si fa i ca**i suoi, campa 100 anni’”. Su Instagram ha concluso: “Non riesco a spiegare a parole l’umiliazione, la frustrazione, la rabbia generata da quelle parole […] Mi si sono riempiti gli occhi di lacrime e si è chiusa la gola. […] Se non potete ascoltare, comprendere, empatizzare, supportare, fateci un favore: tacete”.

(immagine di copertina: screenshot video Repubblica)