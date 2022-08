Giorgia Meloni smonta la storia di Morgan che scrive il programma di FdI

Nei giorni scorsi, aveva fatto molto sorridere quanto dichiarato da Marco Castoldi alias Morgan, che aveva parlato di un legame quasi “collaborativo” con Giorgia Meloni. Nello specifico, dopo aver negato la sua candidatura alle elezioni del 25 settembre, il cantante aveva affermato di riservare alla leader di FdI preziosi consigli in merito all’attuale campagna elettorale, in riferimento soprattutto all’utilizzo di alcuni vocaboli all’interno del programma di partito.

Oggi Giorgia Meloni ha chiarito l’entità dell’aiuto di Morgan a Rtl 102.5, precisando le dichiarazioni fatte dall’artista nei giorni scorsi. Ha detto: “Morgan mi consiglia le parole da usare? Non è vero. Ogni tanto ci scriviamo. L’altro giorno mi ha scritto di essere attenti al linguaggio nel programma, da lì è diventato che scrive il programma di Fratelli d’Italia. Approfitto per spiegare a quelli che stanno raccontando presunti programmi di Fratelli d’Italia – ha aggiunto – che il programma ancora non è stato pubblicato “.

Cosa aveva detto Morgan sull’ “aiuto” dato a Giorgia Meloni

Morgan si era descritto come una sorta di spin doctor politico, pur chiarendo che per lui non fosse ancora il tempo di aprire le porte a una sua candidatura elettorale per ottenere uno scranno in parlamento, lasciando intendere che artisti e onorevoli appartengono a due mondi troppo diversi. L’artista già in passato aveva detto la sua sul tema all’AGI: “Non basta avere qualcosa da dire o una visione, bisogna anche saper svolgere il duro lavoro del politico, non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia”.

E, ironizzando, aveva aggiunto che si sarebbe candidato solamente come Presidente del Consiglio (cosa non possibile visto che la Costituzione non prevede l’elezione diretta del capo del governo, ma del Parlamento che – attraverso gli incroci di maggioranza – propone il nome). Poi, le tanto discusse rivendicazioni (oggi smentite da Giorgia Meloni) riguardo un suo presunto ruolo nella scrittura e stesura del programma elettorale di FdI. Morgan aveva detto: