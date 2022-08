Fermi tutti! Al programma elettorale di Giorgia Meloni ci pensa Morgan

Le notizie sono due: la prima è che non ci sarà all’interno delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni; la seconda è che lui stesso sostiene di aver dato a Giorgia Meloni molti consigli per il programma elettorale di Giorgia Meloni. Musica e parole di Morgan. Perché è stato lo stesso cantautore milanese, intervistato da Il Giornale, a rivendicare questo suo ruolo pro-attivo nella stesura delle promesse che Fratelli d’Italia ha fatto e farà agli elettori.

Una sorta di spin doctor politico. Perché, secondo quanto dichiarato dallo stesso artista, per lui non è ancora il tempo (e chissà se mai lo sarà) di aprire le porte a una sua candidatura elettorale per ottenere uno scranno in parlamento. E, ironizzando, ha detto che lui si candiderà solamente come Presidente del Consiglio (cosa non possibile visto che la Costituzione non prevede l’elezione diretta del capo del governo, ma del Parlamento che poi – attraverso gli incroci di maggioranza – propone il nome). Ma Morgan non sta restando a guardare quel che accadrà da qui al 25 settembre, rivendicando un ruolo nella scrittura e stesura di un programma elettorale:

“Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere. Anche sulla linea politica, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare”.

Insomma, la possibile candidatura in una lista con Vittorio Sgarbi non sembra essere nei piani futuri e futuribili di Marco Castoldi. Ma l’interesse per la politica di Morgan non si spegne e non si spegnerà, come si evince da questo suo ruolo – rivendicato – nei consigli dati a Giorgia Meloni per la realizzazione di un programma elettorale da dare in pasto agli elettori in vista del prossimo 25 settembre.

(Foto/IPP/Gioia Botteghi)