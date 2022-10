Giorgia Meloni sceglie il maschile: sarà "il" e non "la" Presidente del Consiglio

Se con la nuova edizione del suo dizionario (il primo che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile) Treccani ha voluto adeguare il linguaggio al mondo che cambia, non si può dire lo stesso della nuova Premier Giorgia Meloni che, di fronte alla possibilità di scegliere e di lasciare un precedente importante, ha deciso di volersi fare chiamare al maschile e non al femminile. La prima donna a Palazzo Chigi, infatti, userà la formula “il presidente” del Consiglio in occasione delle comunicazioni ufficiali.

La notizia è stata resa nota ieri dall’Agi, che ha sottolineato come nella prima comunicazione ufficiale dello staff dopo il giuramento del nuovo Governo sia stata scelta la dicitura “Post del presidente Giorgia Meloni” e non “la” presidente. D’altronde, che tematiche “femministe” come questa non fossero la priorità per la nuova Premier era già chiaro da tempo.

Insomma, c’era da aspettarselo e avrebbe sorpreso il contrario, visto che Meloni da anni firma le note come “Il presidente di Fratelli d’Italia” e considerato pure l’appoggio dato a suo tempo dalla leader di FdI a Beatrice Venezi, che aveva chiesto di essere definita “direttore” e non “direttrice” d’orchestra.

L’Accademia della Crusca, da parte sua, ha spiegato che l’utilizzo del maschile in riferimento a una leader femminile non sia grammaticalmente un errore, ma una preferenza, pur chiarendo che rimane corretta la forma “la” Presidente del Consiglio e che invece sarebbe da evitare “presidentessa”. Nello specifico, il presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Mazzarini ha spiegato: