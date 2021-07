La furbata di Giorgia Meloni: cancella tutte le sue testimonianze social pro vax

Due tweet e un pensiero pubblicato sul suo sito ufficiale: quasi tutto, per pura magia, è scomparso dal web dopo il suo nuovo posizionamento contro l’obbligo di immunizzazione (che non è ancora all’ordine del giorno) e il green pass per accedere a ristoranti e locali

Cancellati con un colpo di spugna per ammiccare alla platea no vax e racimolare consensi. La strategia social (e non solo) di Giorgia Meloni è stata sgamata da alcuni utenti che hanno fatto un salto nel passato della leader di Fratelli d’Italia scovando pensieri e parole in favore delle campagne di immunizzazione e riferimenti al legittimo obbligo di vaccinarsi (per prevenire altre malattie e patologie) affidandosi alla scienza. Era il 2018 e il suo partito veleggiava su numeri da prefisso – o poco più – e ora sembra aver cambiato idea, cancellando tutto quel che diceva di buono nel 2018.

Giorgia Meloni cancella i tweet in cui si diceva favorevole ai vaccini

Oggi scrive e ribadisce su Twitter: “L’idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l’ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d’Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile”. Insomma, la sola ipotesi di seguire un modello francese con la certificazione verde ha fatto andare su tutte le furie la leader di Fratelli d’Italia.

Il web, però, non perdona. Alcuni utenti sono andati a ripescare alcuni suoi tweet del passato che poi sono magicamente scomparsi dalla sua time-line social. Eccone un paio.

Era l’11 agosto 2018 e sulla bacheca social di Giorgia Meloni compariva questo appello a sostegno della scienza e delle immunizzazioni. Con una presa di posizione ben definita: “Lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano i vaccini necessari e obbligatori”. Adesso di questo pensiero è rimasto solamente un link vuoto, dato che il tweet risulta esser stato cancellato. Il motivo? Oggi l’ammiccamento elettorale agli scettici e ai no vax passa parlando di libertà di scelta per ogni singolo cittadino. E non finisce qui.

Come sottolineato da David Puente su Open, infatti, esiste un’altra testimonianza pubblica sulla posizione della leader di Fratelli d’Italia in favore di scienza e vaccini. Non si tratta di post social o interviste, ma di un pensiero pubblicato sul sito ufficiale di Giorgia Meloni (datato 23 giugno 2018): “I vaccini sono una delle conquiste più importanti nella storia della medicina e le vaccinazioni obbligatorie sono lo strumento che la comunità scientifica ci consiglia per debellare patologie solo apparentemente sconfitte per sempre. Lanciare messaggi confusi e contraddittori, con il rischio di alimentare paure e notizie false, è un errore che la politica non deve commettere. La salute degli italiani, e in particolare dei nostri figli, non è argomento sul quale dividersi o dare giudizi sommari”.

Ma ora, la politica sta commettendo l’errore di alimentare politiche. E la politica è anche lei, alla ricerca di continui consensi. Anche smentendo quel che era e pensava meno di tre anni fa.

