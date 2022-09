Giorgia Meloni cita Gandhi ma la frase non appartiene a lui: si scatena l'ironia social

Stamattina, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha pubblicato sui propri profili social un selfie che la ritrae sorridente in primo piano con la mano destra con indice e medio alzato a formare una “V”, quella di vittoria. Il riferimento, chiaro, è ovviamente elle elezioni imminenti che vedono Meloni e il suo partito in cima a praticamente a tutti i sondaggi politici. A descrizione dell’autoscatto, Giorgia Meloni si è difesa dai detrattori e ha scritto: “Gandhi diceva ‘prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci’. Il 25 settembre è vicino”.

Gandhi diceva “prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci”.

Il 25 settembre è vicino. pic.twitter.com/6DnubYu3UW — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 21, 2022

Il selfie in cui Giorgia Meloni cita (sbagliando) Gandhi e le critiche degli utenti social

La foto pubblicata stamane da Giorgia Meloni ha ottenuto in poco tempo quasi 4mila mi piace su Twitter, ma qualcuno non ha potuto non far notare alla leader di FdI lo strafalcione fatto nella descrizione. La frase utilizzata dalla presidente di FdI, infatti, non è di Ghandi, ma di Nicholas Klein, sindacalista e socialista americano, come rimarcato ed evidenziato su Twitter dall’utente “Giuliano l’Apostata”.

Tra l’altro, molti hanno pure sottolineato con sorpresa la scelta di Giorgia Meloni di citare proprio un personaggio come Gandhi, leader della resistenza non violenta e simbolo di pace. “Tu in comune con Gandhi hai solo la ‘i’ alla fine, fomentatrice d’odio” scrive un utente e gli fa eco un altro “da Mussolini a Gandhi è un attimo”, e ancora “Gandhi è ai vostri antipodi, ha passato la vita ad opporsi a gente come voi! La gente non è così stupida”. Qualcuno, invece, ha sottolineato l’eccessiva presunzione che trapela dalla frase scelta da Giorgia Meloni: “Sei sempre troppo umile, ti paragoni solo a Gandhi? E perché non al Papa, ad Einstein o Mazinga?”.

In realtà, come riportato da Giornalettismo, già in passato, precisamente nel novembre del 2019, ci eravamo trovati di fronte a un episodio analogo quando, a breve distanza di tempo, prima Giorgia Meloni e poi Matteo Salvini avevano rilanciato proprio questa frase attribuendola al Mahatma. E, nel corso degli anni, abbiamo visto la stessa tendenza con altri personaggi del mondo politico: da Donald Trump a Bernie Sanders. Insomma, un po’ tutti hanno avuto riferimenti sbagliati in merito a tale aforisma. E oggi Giorgia Meloni ci è “ricascata”.