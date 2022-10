La prima volta di Giorgia Meloni all'Altare della Patria per rendere omaggio al Milite Ignoto | VIDEO

neXt quotidiano | 29 Ottobre 2022

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, oggi si è recata all’Altare della Patria per deporre una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto in occasione dell’inizio del suo incarico a Palazzo Chigi. La premier è’ stata accolta da comandante del Comando militare di Roma, generale Rosario Castellano, e dal consigliere militare del premier, generale Luigi Francesco De Leverano. Un gruppo di cittadini, al lato di piazza Venezia, ha salutato il premier scandendo ripetutamente il suo nome.

“Giorgia, Giorgia”. Un gruppo di sostenitori ha accolto la premier Giorgia Meloni con cori di incitamento al suo arrivo all’Altare della Patria, dove la Presidente del Consiglio ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. La premier ha ringraziato la folla salutando con la mano e mandando dei baci, prima di entrare nell’auto che l’ha portata a Palazzo Chigi. “Oggi, all’Altare della Patria, per deporre una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Nazione. Un passato da onorare e da trasmettere alle nuove generazioni, giorno dopo giorno, per costruire insieme il futuro dell’Italia” ha poi commentato suoi canali social il premier Giorgia Meloni, postando una foto della cerimonia.