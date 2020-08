Giletti sotto scorta se la prende con Travaglio e Bonafede

Oggi Massimo Giletti, sotto scorta dopo le minacce del boss Graviano, in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera se la prende con Marco Travaglio e con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede:

C’è chi ha scritto che era diventato salviniano. È così?

«Ho fatto sempre la mia strada. Non ho mai pensato di dover piacere per forza a chi appartiene ai salotti bene di Roma e ti guarda un po’ con la puzza sotto il naso perché non fai parte degli intellettuali di sinistra. Ma mi è sembrato un alibi banale per non occuparsi dei temi che avevamo sollevato. Se tutti se ne fossero occupati forse ora non avrei bisogno della scorta».

Parla di colleghi o di responsabili istituzionali?

«Dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ancora mi aspetto una presa di distanze da quelle parole di Filippo Graviano, intercettate dal Gom. Mentre a me e al magistrato Nino Di Matteo

dava dei rompiscatole, lo lodava dicendo: “Fa il suo lavoro”. E siccome non parliamo di un criminale qualsiasi ma dello stratega politico della mafia le sue parole hanno un peso ben preciso. Quindi non basta fare telefonate private di circostanza. Bisogna prendere una posizione pubblica. Ancora la aspetto. E però…».