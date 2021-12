Giletti si arrabbia con la giornalista: “Togliti questa mascherina!” | VIDEO

Di cosa si parlava mercoledì sera negli studi di “Non è l’Arena” (su La7)? Ovviamente di Covid e pandemia, con il più classico scontro che vede protagonisti sullo sesso ring dialettico e televisivo i pro-vax e i no vax. E proprio durante una della tante discussioni (ormai quasi ataviche) c’è stata una reprimenda pubblica fatta dal conduttore nei confronti di una giornalista ospite in studio. E Giletti sgrida Sandra Amurri per colpa di una mascherina.

Giletti sgrida Amurri perché ha la mascherina mentre è in studio

Il clima, come sempre, era molto rovente. Negli studi di Non è L’Arena si dibatteva sul tema dei no vax, con un dibattito che – giorno dopo giorno – diventa sempre più stantio e inutile visto l’integralismo di molti ospiti nelle trasmissioni televisive. Perché la ribalta mediatica paga solamente – e le storie recenti, vedi il caso Contri, ultimo di una lunga serie – se si mantengono posizioni diametralmente opposte rispetto alle indicazioni dati dal governo (e dagli esperti). E proprio durante uno di questi dibattiti, Massimo Giletti ha sgridato Sandra Amurri.

“Scusa Sandra, o rispondi a lui o rispondi a lei”, ha detto inizialmente il conduttore invitando la giornalista a scegliere un solo interlocutore (il parterre offriva un giovane no vax e l’europarlamentare ex Lega Francesca Donato). Poi il rimbrotto sul dispositivo di protezione individuale: “Togliti sta mascherina, stai a due metri e mezzo. Non ti si legge”. Dal canto suo, Sandra Amurri decide di non seguire l’indicazione di Giletti: “No, no, no. Io non me la tolgo. Io il Covid non me lo voglio pigliare. Siamo in un luogo chiuso”. E poteva non intervenire Francesca Donato? Ovviamente sì, ma è intervenuta lo stesso parlando della sicurezza del vaccino in merito all’atteggiamento di Sandra Amurri. Ma la giornalista replica: “Io posso prendere il virus in forma più lieve, ma non ho alcuna voglia di prenderlo”.

(foto e video: da Non è L’Arena, La7)