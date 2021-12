“In un Paese normale lei parlerebbe al circo”, lo scontro tra Bassetti e Contri a Zona Bianca | VIDEO

Dopo l’exploit televisivo della sera prima a “Cartabianca”, il professore universitario – ex dirigente della Rai – si è reso protagonista di un nuovo scontro in diretta televisiva. Questa volta non con Andrea Scanzi come accaduto 24 ore prima, ma con il Direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova. Il teatro dello scontro tra Matteo Bassetti e Alberto Contri è stato quello di “Zona Bianca”, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi su Rete4, e lì è scoppiato il caos con tanto di rivendicazioni curriculari.

Bassetti Contri, lo scontro in diretta tv a Zona Bianca

Il tema è sempre lo stesso. Come noto – per questo sta ottenendo una visibilità mediatica improvvisa – Alberto Contri è un fervente sostenitore dell’ideologia no vax (quindi anche contrario al Green Pass) e nelle sue varie ospitate televisive, con una comunicazione (di cui è esperto e professore) piuttosto aggressiva ne parla a ruota libera. E ieri sera, su Rete4, si è scontrato con il professor Matteo Bassetti che ha rivendicato il suo percorso di studi e professionale che lo abilitano, di fatto, a un ruolo di divulgatore su temi legati all’infettivologia.

“Lei di frottole ne ha dette per molti anni, ma quello che è più grave è che è un professore di medicina”. Questa frase pronunciata da Contri ha provocato l’immediata reazione di Bassetti che ha sciorinato i motivi perché lui può parlare in televisione di questi temi: “Io per dire queste cose che ho detto stasera ho studiato sei anni medicina, ho fatto quattro anni di specialità in malattie infettive e ho pubblicato 600 lavori con oltre 20mila citazioni”. Insomma, il medico rivendica il suo curriculum e conclude: “Lei che cosa ha fatto per parlare e dire le stupidaggini che sta dicendo? In un Paese normale sa lei dove la fanno parlare? Al circo”.

