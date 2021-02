La scenetta di Giletti che mangia il kiwi (e intanto continua a invitare Mariano Amici) – VIDEO

Ieri a Non è l’Arena è tornato Mariano Amici, il medico ormai diventato, anche troppo, famoso per il suo esperimento in cui esegue il test del tampone su un kiwi per dimostrare che i tamponi non sono attendibili. Durante l’ennesimo spazio televisivo offerto a un medico che potrebbe essere presto sanzionato fino alla radiazione, Giletti ha messo su una scenetta per “sdrammatizzare”. Ha mangiato un kiwi in diretta dicendo “Va bene, ora lo mangio e vediamo cosa succede“. Niente, a parte continuare a dare visibilità a personaggi discutibili invece che a esperti che forniscono vere informazioni basate sulla scienza. Come spiegava qualche giorno fa il prof. Massimo Galli, primario di Infettivologia del Sacco, a “L’aria che tira”: “Quando determinate posizioni, magari col fine di scoop giornalistico” ha detto, “purtroppo da qualcuno in televisione vengono portate alla pari con quelle che invece hanno un senso e un fondamento scientifico, si fa un grande servizio alla confusione e alla negatività. E si dà una visibilità a determinati gruppi di persone che non la meritano, anche perché sono al limite rappresentativi di se stessi e certamente non di dati scientifici.” Come spiegavamo qualche giorno fa la traduzione è semplice: certa gente in tv non va invitata. Non basta mangiare un kiwi in diretta per rimediare ai danni che fa.