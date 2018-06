L’assessore romano che finisce in una buca con l’auto

E che non si dica che il M5S non è vicino alla gente. L’assessore al bilancio Gianni Lemmetti ne ha dato una plastica dimostrazione ieri quando ha confessato di essere finito anche lui in una buca con la sua automobile e di aver subito danni per 500 diconsi 500 euro. La storia la racconta Repubblica Roma:

Quello che nessuno sapeva, almeno fino alla commissione Trasparenza di ieri mattina, è che il livornese è una delle vittime delle buche della Roma grillina: «Non lo dire a me — ha raccontato il titolare dei conti del Campidoglio rispondendo al consigliere piddino Marco Palumbo — ché qualche mese fa in una voragine ci ho rimesso la ruota e un cerchione. Mi è costato 500 euro di danni. Volevo presentare una denuncia, poi ho capito che non sarebbe stato il caso per evidenti ragioni d’opportunità».

In effetti sarebbe stato inopportuno per Lemmetti denunciare qualcuno visto che il responsabile è il comune di Roma e in ultima istanza chi non ripara le buche; ma chi non ripara le buche potrebbe dire che l’assessorato (al Bilancio, ovvero proprio quello di Lemmetti) non gli dà i soldi e alla fine la buca in cui è finito l’assessore sarebbe colpa di… Lemmetti:

Meglio concentrarsi sul sistema informatico che metterà a sistema le segnalazioni di Assicurazioni di Roma: «Ci aiuterà a mettere assieme tutte le segnalazioni e capire subito se ci sono strade critiche per intervenire al più presto. Solo così si possono limitare le spese in risarcimenti. Bisogna investire in asfalto, non buttare i soldi per pagare i danni. Inoltre nel sistema verrà inserito anche il nome della ditta che ha effettuato il lavoro e di chi avrebbe dovuto controllarne la bontà. Sono stati fatti bandi ad hoc e vanno rispettati. Altrimenti non se ne esce più».

