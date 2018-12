Giancarlo Cervino: il commercialista arrestato per riciclaggio

Giancarlo Cervino, 51anni, commercialista catanese, autore per Giuffrè del manuale «Antiriciclaggio per i professionisti», è stato fermato su ordine della Procura di Milano (assieme all’imprenditore bolognese Massimo Alvares) per associazione a delinquere finalizzata a reati quali false fatture e riciclaggio. La storia la racconta oggi Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera:

Al presidente dell’Associazione Italiana Sviluppo Marketing, che (residente in Lussemburgo e Dubai con domicilio in Austria) stava per prendere un aereo di sola andata e rifugiarsi ad Antigua via Dubai, la Procura contesta di aver creato con Alvares e altri 5 indagati un’associazione a delinquereche dal 2012 a oggi sarebbe riuscita prima a movimentare all’estero (tramite sovrafatturazioni di spazi pubblicitari nei Gran Premi del mondiale di Formula Uno e di MotoGP), e poi a riconsegnare in Italia in contanti (e al riparo dal Fisco) almeno 100 milioni di euro a decine di aziende clienti. Mentre il Nucleo di Polizia tributaria della GdF di Milano sta perquisendole, oggi davanti alla gip Manuela Cannavale e con i difensori Beatrice Saldarini e Fulvio Gianaria si terrà l’udienza di convalida o meno dei due fermi disposti dai pm Gaetano Ruta e Paolo Storari con il «visto» non del capo del loro pool «fiscalità internazionale» Fabio De Pasquale, ma del procuratore aggiunto Laura Pedio.