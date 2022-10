“Che mer**”: il giallo del labiale di Giorgia Meloni durante il discorso di Conte

Durante il dibattito di ieri alla Camera sul voto di fiducia al Governo, la Premier Giorgia Meloni si sarebbe lasciata andare a un insulto appena sussurrato rivolto al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che stava tenendo il suo intervento in Aula. O, almeno, questa è la tesi che è circolata su Twitter nelle ultime ore a seguito della diffusione sui social del video incriminato.

Il giallo del labiale di Meloni durante l’intervento di Conte: ha davvero detto “che mer*a”?

Il passaggio che avrebbe fatto “infuriare” Giorgia Meloni sarebbe stato quello in cui il capo pentastellato ha affermato: “Al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation Eu. Astenersi in parlamento significa non far passare il Next Generation e il Pnrr. Se fosse stato per voi non lo avremmo avuto”. A quel punto, la telecamera si è spostata su Meloni che avrebbe detto rivolgendosi a Conte: “Che mer*a”.

In verità, non è affatto certo che la Premier abbia pronunciato proprio queste parole. Ad esempio il quotidiano Open, che cita pure fonti della presidenza del Consiglio, ritiene che Meloni avrebbe detto “che meriti”, in riferimento al fatto che Conte sul Pnrr si sia preso dei meriti che non gli appartengono. Il video di quanto accaduto a Montecitorio, comunque, non chiarisce affatto i dubbi sul labiale di Meloni, sul quale i social continuano a dibattere.