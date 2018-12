Il geyser di Collina Fleming

A Roma un geyser d’acqua in via Flaminia, e Collina Fleming è rimasta a secco. Si è rotta infatti una conduttura, e i residenti della zona di Roma sono senza acqua dalla scorsa notte. Il geyser è partito dalla voragine che si era aperta nei mesi scorsi (per la seconda volta in poco tempo, ad aprile e poi a novembre) nella strada. Erano in corso i lavori per riparare il manto. Disagi per case, negozi e soprattutto per le scuole. Un utente ha pubblicato su Facebook un video che mostra il geyser in azione:

