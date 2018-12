L’omicidio di Aldo, il clochard con il gatto Helios

Un 16enne è stato fermato per l’omicidio di Aldo, ovvero Aid Abdellah, senzatetto di 56 anni che si faceva spesso ritrarre a spasso con il gatto Helios ed era diventato famoso sulla falsariga della storia di A spasso con Bob di James Bowen. Con lui anche un minore di quattro anni più piccolo. I due sono sospettati in base alle immagini delle videocamere:

Interrogatori protrattisi fino all’alba per una svolta maturata con la perquisizione nelle case dei due minori ben noti nel centro di Palermo , impegnati a vagare tutto il giorno soprattutto nelle aree pedonali fra piazza Politeama e il Teatro Massimo, offrendo a turisti e passanti piccoli oggetti, chiedendo l’elemosina, a volte litigando fra di loro, a volte prendendo di mira i più deboli del quartiere.

Vedendo le immagini, sarebbero loro a correre via dopo che di questo clochard, sempre a spasso nella stessa piazza con un gattino al guinzaglio, era rimasto sul marciapiede il corpo senza vita, la faccia ridotta a una maschera, un lago di sangue intorno.

Ieri sono state effettuate anche perquisizioni nelle case dei due minori, alla ricerca di oggetti di proprietà di Aldo:

Agghiaccianti i risultati dell’autopsia che proprio ieri ha confermato la ferocia del massacro. Un agguato mentre il senzatetto era rannicchiato sotto una coperta. Picchiato prima al volto, poi alla nuca. A pugni, ma anche con un corpo contundente, forse un bastone. Colpi secchi e ferite profonde. Atroce epilogo di tensioni fra disperati in «una città che cerca di esaltare la capacità di accoglienza», come ripete il sindaco Leoluca Orlando, allarmato da quanto accaduto sotto quei portici, deciso a intitolarli ad Abdellah e ad esporre nel giorno dei funeralil e bandiere a mezz’asta negli uffici comunali. Scelte condivise da chi continua a lasciare fiori e messaggi occupandosi anche del piccolo gattino, Helios, rimasto senza padrone per colpa di due balordi.