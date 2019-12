Germana Giacomelli, 71 anni, è indagata per maltrattamenti in famiglia ed è stata allontanata dalla struttura di Cavriana (Mn) da lei creata, che in 34 anni di attività ha accolto più di cento bambini. Il 29 dicembre 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le conferì il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per aver dedicato la sua vita all’accoglienza e all’inclusione di minori in condizione di disagio e di abbandono».

Germana Giacomelli: la donna premiata da Mattarella è indagata per maltrattamenti

La Giacomelli è indagata con Pietro Foroni, 25 anni, e con sua sorella che però non è stata allontanata dalla casa-famiglia che ospita minori affidati dal tribunale. L’inchiesta della Procura di Mantova nasce da alcuni servizi televisivi delle Iene dove ex ospiti della struttura raccontavano le violenze subite. Spiega oggi il Corriere della Sera di Milano che dalle testimonianze era emerso quello che sarebbe stato un quadro di maltrattamenti di vario tipo ai danni dei giovani ospiti, in parte ancora minorenni e in parte affetti da disabilità. Violenze che si sarebbero declinate in percosse, insulti, pressanti richieste di eseguire lavori nella casa-famiglia o nella forneria del marito della Giacomelli. Considerate le dichiarazioni rilasciate dai ragazzi apparsi nel programma televisivo, la procura aveva quindi avviato un’indagine, affidandola alla Squadra Mobile.

«Siamo consapevoli della decisione del giudice— afferma l’avvocato Cedrik Pasetti, legale dei due indagati allontanati dalla struttura—. Aspettiamo l’esito delle indagini in corso. Credo però che saremo in grado di spiegare in modo molto positivo tutto quanto viene addebitato ai miei due assistiti. La signora Giacomelli è piuttosto preoccupata per i giovani ospiti: al momento infatti sono affidati ai suoi figli che però già domani dovranno tornare al lavoro. Chi si occuperà degli utenti della casa famiglia in questo periodo?».

