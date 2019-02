Una bambina di 3 anni è stata portata in gravi condizioni ieri sera all’ospedale di Genzano, alle porte di Roma, con diversi traumi ed ecchimosi. Con lei c’era la madre che ha riferito alla polizia che la bimba era stata picchiata dal suo compagno.

Genzano, la bimba di tre anni picchiata

La bambina è stata nel frattempo trasferita al Bambin Gesù di Roma. Secondo quanto si è appreso, ha riportato un ematoma cerebrale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha arrestato il compagno della donna, un 24enne italiano, con l’accusa di tentato omicidio. La bambina è arrivata all’ospedale di Genzano ieri sera intorno alle 21.30 in braccio alla madre, una 23enne italiana. Secondo i racconti della donna la bambina sarebbe stata picchiata perché piangeva troppo.