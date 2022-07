I genitori di Andrea Mirabile, morto a 6 anni a Sharm el Sheikh, torneranno in Italia con un volo della Farnesina

L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh hanno ottenuto i permessi necessari per consentire alla compagnia assicurativa l’invio di un volo per riportare in Italia i due coniugi palermitani e la salma del loro figlio, Andrea Mirabile, morto a sei anni per quella che sembra essere un’intossicazione alimentare. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. Oggi era circolato un appello della madre del piccolo, Rosalia Manosperti, in cui la donna – incinta di quattro mesi – chiedeva a tutte le istituzioni di attivarsi il prima possibile per farli tornare a casa. “Sono Rosalia Manosperti, è da sabato sono ricoverata insieme a mio marito nell’ospedale di Sharm el-Sheikh, dove abbiamo perso anche nostro figlio di sei anni – dice – Io chiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia prima possibile con un volo di linea speciale perché le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Aiutateci per favore a rientrare a casa”.

Sul corpo del piccolo i medici egiziani hanno già eseguito l’autopsia ma l’esito non è stato ancora comunicato. Il padre del bambino è ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva. Marco Silano, direttore dell’Unità operativa Alimentazione, nutrizione e salute dell’Istituto superiore di Sanità, ha dichiarato parlando con Adnkronos: “Le tossinfezioni alimentari possono avere anche esiti letali ma solo in alcune categorie di persone: per i bambini, le persone con malattie concomitanti e gli anziani. Invece, non comportano, nella popolazione generale adulta senza problemi di immunodepressione, pericoli gravi: né di ospedalizzazioni né conseguenze peggiori. Escherichia coli e Salmonella sono i patogeni più facilmente associati a tossinfezioni di origine batterica”.